Армения и Индия заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества

Исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства Армении Ара Айвазян 27 мая провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Индии Кишану Дан Девалю. В ходе беседы стороны высоко оценили армяно-индийские традиционно дружеские отношения. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Собеседники также обсудили вопросы армяно-индийских отношений. Они отметили заинтересованность обеих сторон в расширении повестки сотрудничества как в двустороннем формате, так и на разных международных площадках. По их мнению, развитие такого партнерства поможет эффективнее противостоять региональным и международным вызовам.

Как сообщает пресс-служба МИД, стороны поговорили о ситуации на азербайджано-армянской границе, в контексте мира и безопасности в регионе.

Стоит напомнить, что накануне действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде выразила обеспокоенность по поводу инцидентов на армяно-азербайджанской границе, призвав обе стороны урегулировать все нерешённые вопросы путём мирных переговоров.