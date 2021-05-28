﻿ Никол Пашинян воздал дань уважения памяти героев Сардарапатской битвы

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян вместе с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном, председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном, представителями высшего руководства страны и руководителями аккредитованных в Республике Армения дипломатических ведомств по случаю Праздника Республики посетил Мемориальный комплекс Сардарапата.

Никол Пашинян возложил венок к увековечивающему память героев Сардарапатской битвы памятнику и воздал дань уважения.