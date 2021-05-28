﻿ Какой будет наша Родина – Армения и Арцах, зависит от нас, от каждого | Президент Армен Саркисян

Сегодня 103-я годовщина провозглашения Первой Республики Армения.

Провозглашение Первой Республики было значимым событием в жизни нашего народа – восстановление независимой государственности после многолетней борьбы за суверенитет. Это ещё раз показало, что, когда мы едины, нам удаётся побеждать.

Первая Республика Армения была создана в таких условиях, когда под угрозой были наша идентичность и физическое существование. Угроза, которая была предотвращена в результате героических Сардарапатского, Баш-Апаранского и Каракилисского сражений, благодаря нашему единству и самоотверженности.

Сегодня мы стоим на пороге Сардарапата нравственности и достоинства – сражения, лишь победный исход которого может гарантировать перспективы прочной государственности и развития.

Сегодня мы нуждаемся в трезвом суждении и здравомыслии, нуждаемся в том, чтобы, усвоив урок истории, по новому осознать:

что Родина как реальность может жить лишь в виде независимой государственности;

что независимая государственность приобретается и защищается с трудом;

что многие народы сегодня мечтают об этом.

Независимая государственность – это осознание нашей идентичности и национального интереса, во имя чего взялся за оружие наш народ – армия и ополчение – более 100 лет назад. Нужда в этом есть во все времена: как было в дни Первой Республики Армения, так и во время сегодняшней Республики Армения, и нужда в этом будет также в завтрашней Республике Армения.

Независимая государственность – это нерушимость наших границ и их неоспоримость, наша способность принимать решения и их осуществлять, наше умение обеспечивать безопасности и принуждать к миру.

Мы должны суметь не только победить, но и глубоко осознать, как обращаться с этой победой.

Должны суметь наполнить победу нетленным содержанием и претворить в успехи.

Должны суметь глубоко понять и осознать, что произошло вчера, что происходит сегодня и соответственно реагировать и действовать.

Должны суметь предвидеть, что может случиться завтра, и уметь этим управлять.

Должны суметь трезво проанализировать причины наших неудач, в том числе, со времени Первой Республики по сей день, и работать над исправлением собственных ошибок, разработать чёткое видение и программу развития.

Я верю, что мы можем иметь такие достижения, которые ещё вчера казались невозможными, можем сделать реальность соответствующей нашим желаниям, можем воплотить в жизнь ту мечту, которая с первого взгляда кажется недостижимой.

Какой будет наша Родина – Армения и Арцах, зависит от нас, от каждого. А Родина будет такой, какой мы её сделаем вместе.

Да здравствует Республика Армения!

Да здравствует Арцах!

Да здравствует наш народ!



