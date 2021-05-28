﻿ Какой будет наша Родина – Армения и Арцах, зависит от нас, от каждого | Президент Армен Саркисян

Сегодня 103-я годовщина провозглашения Первой Республики Армения.
Провозглашение Первой Республики было значимым событием в жизни
нашего народа – восстановление независимой государственности после
многолетней борьбы за суверенитет. Это ещё раз показало, что, когда мы
едины, нам удаётся побеждать.
Первая Республика Армения была создана в таких условиях, когда под
угрозой были наша идентичность и физическое существование. Угроза,
которая была предотвращена в результате героических Сардарапатского,
Баш-Апаранского и Каракилисского сражений, благодаря нашему единству и
самоотверженности.
Сегодня мы стоим на пороге Сардарапата нравственности и достоинства –
сражения, лишь победный исход которого может гарантировать перспективы
прочной государственности и развития.
Сегодня мы нуждаемся в трезвом суждении и здравомыслии, нуждаемся в том, чтобы, усвоив урок истории, по новому осознать:
что Родина как реальность может жить лишь в виде независимой государственности;
что независимая государственность приобретается и защищается с трудом;
что многие народы сегодня мечтают об этом.
Независимая государственность – это осознание нашей идентичности и
национального интереса, во имя чего взялся за оружие наш народ – армия и
ополчение – более 100 лет назад. Нужда в этом есть во все времена: как
было в дни Первой Республики Армения, так и во время сегодняшней
Республики Армения, и нужда в этом будет также в завтрашней Республике
Армения.
Независимая государственность – это нерушимость наших границ и их
неоспоримость, наша способность принимать решения и их осуществлять,
наше умение обеспечивать безопасности и принуждать к миру.
Мы должны суметь не только победить, но и глубоко осознать, как обращаться с этой победой.
Должны суметь наполнить победу нетленным содержанием и претворить в успехи.
Должны суметь глубоко понять и осознать, что произошло вчера, что происходит сегодня и соответственно реагировать и действовать.
Должны суметь предвидеть, что может случиться завтра, и уметь этим управлять.
Должны суметь трезво проанализировать причины наших неудач, в том
числе, со времени Первой Республики по сей день, и работать над
исправлением собственных ошибок, разработать чёткое видение и программу
развития.
Я верю, что мы можем иметь такие достижения, которые ещё вчера
казались невозможными, можем сделать реальность соответствующей нашим
желаниям, можем воплотить в жизнь ту мечту, которая с первого взгляда
кажется недостижимой.
Какой будет наша Родина – Армения и Арцах, зависит от нас, от каждого. А Родина будет такой, какой мы её сделаем вместе.
Да здравствует Республика Армения!
Да здравствует Арцах!
Да здравствует наш народ!