﻿ Желаю Армении никогда не сомневаться в своей красоте, силе и талантах. | посол Франции

Желаю Армении жить своей независимостью в мире и процветании: посол Франции

"28 мая, в 103-ю годовщину Первой республики, я желаю Армении жить своей независимостью в мире и процветании. Желаю Армении, которая измеряет свою историю тысячелетиями, уверенности в своем будущем. Желаю Армении никогда не сомневаться в своей красоте, силе и талантах.

Желаю, чтобы армяне гордились тем, что подарили эту страну своим детям. И я желаю Франции всегда любить Армению, как Армения любит нас.

Посол Франции в Армении Джонатан Лаккот тепло поздравил страну с Днём Первой Республики. Посол написал на своей странице в Фейсбук: