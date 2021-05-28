Жесткая оплеуха Азербайджану от Парламента Бельгии | Азербайджан это террористическое государство !
Источник:FMG NEWS
Палата представителей Бельгии 27 мая единогласно приняла резолюцию "О возвращении находящихся в азербайджанском плену армянских военнопленных и гражданских лиц во исполнение заявления о прекращении огня" от 9 ноября 2020г..
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