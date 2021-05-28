﻿ Глава МИД Нагорно-Карабахской Республики завершил насыщенную рабочую поездку в столице России


 
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Глава МИД Нагорно-Карабахской Республики завершил насыщенную рабочую поездку в Москву

Глава МИД Нагорно-Карабахской Республики завершил насыщенную рабочую поездку в столице России 
Глава МИД Нагорно-Карабахской Республики завершил насыщенную рабочую поездку в столице России городе Москва.

Давид Бабаян встретился с представителями высших политических, общественных и научных кругов, а также с армянской общиной России. Обсуждались обстановка в регионе, перспективы урегулирования азербайджанско-карабахского конфликта, вопросы дальнейшего углубления сотрудничества Арцах-Диаспора.
 
Сотрудничество Республики Арцах и Российской Федерации продолжается во всех областях. Напомним что Россия и Арцах это страны союзники и конечно же братья.

  Источник:FMG NEWS
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