Глава МИД Нагорно-Карабахской Республики завершил насыщенную рабочую поездку в Москву

Глава МИД Нагорно-Карабахской Республики завершил насыщенную рабочую поездку в столице России городе Москва.



Давид Бабаян встретился с представителями высших политических, общественных и научных кругов, а также с армянской общиной России. Обсуждались обстановка в регионе, перспективы урегулирования азербайджанско-карабахского конфликта, вопросы дальнейшего углубления сотрудничества Арцах-Диаспора.

Сотрудничество Республики Арцах и Российской Федерации продолжается во всех областях. Напомним что Россия и Арцах это страны союзники и конечно же братья.

