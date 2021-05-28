В Армении открыли памятник русскому солдату и армянскому ополченцу
Источник:FMG NEWS
В Армении 28 мая – день Первой республики, а в России поздравляют пограничников, которые охраняют и армянские границы.
Перед зданием Погрануправления ФСБ России в Армении отныне несут вахту два каменных часовых. Солдат в российском мундире образца первой половины ХIХ века и армянский ополченец, положив руки на плечи, скрестили над головами ружье и саблю.
Скульптурная композиция была открыта в торжественной обстановке в присутствие послов России и Беларуси, армянских политиков и военачальников, ветеранов пограничных войск.
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