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ОБСЕ призывает освободить 6 армянских солдат и всех остальных военнопленных

ОБСЕ призывает освободить 6 армянских солдат и всех остальных военнопленных 
МГ ОБСЕ призывает освободить 6 армянских солдат и всех остальных военнопленных

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) в пятницу выступили с заявлением, где отмечается, что 27-28 мая в Женеве посредники провели консультации с президентом МККК Петером Маурером, верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

▪️ Сопредседатели подчеркнули обязательство обращаться с задержанными, в соответствии с международным гуманитарным правом.
▪️ Посредники призвали немедленно снять все ограничения для доступа в Нагорный Карабах, а также выполнять в полном объеме обязательства по зявлению от 9 ноября 2020 года.
▪️ Ереван и Баку при первой же возможности должны возобновить работу под их эгидой МГ ОБСЕ.
 
P.S. Для всего цивилизованного и образованного мира Азербайджан это террористическое, гнойное образование на земной планете. Такого мерзкого государства Вы не найдете даже среди отсталых племен.

  Источник:FMG NEWS
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