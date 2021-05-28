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Высокий сезон «Зенита»

  • 28.05.2021, 23:52,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

27 мая на «Сибур Арене» Санкт-Петербурга в День города прошла церемония закрытия сезона 2020/2021 для баскетбольного клуба «Зенит».



БК Зенит. Хавьер Паскуаль
Фото: Ольга Софронова/ «В мире спорта»




Для БК «Зенит» прошедший сезон 2020/2021 стал по-настоящему прорывным. Во второй год своего участия в баскетбольной Евролиге команда впервые в истории пробилась в восьмёрку сильнейших и на равных сражалась в серии плей-офф с испанской «Барселоной», которой уступила только по сумме пяти игр.





БК Зенит. Кевин Пангос
Фото: Ольга Софронова/ «В мире спорта»




Да и выступление в Единой Лиге ВТБ для подопечных Хавьера Паскуаля можно считать успешным. «Зенит» уверенно победил в регулярном чемпионате, одолел в 1/4 финала пермскую «Парму», но споткнулся в полуфинальной серии на ЦСКА — одном из сильнейшем клубе Европы, участнике «Финала четырёх» Евролиги, который сейчас проходит в Кёльне.





БК Зенит. Группа поддержки
Фото: Ольга Софронова/ «В мире спорта»




Кроме того, по итогам этого сезона «Зенит» обеспечил себе выступление в Евролиге в сезоне 2021/2022.





Так что, Высокий сезон для «Зенита» стал важной вехой в развитии клуба, болельщики которого чувствуют себя частью большой семьи под сине-бело-голубыми цветами!





БК Зенит". Матеуш Понитка
Фото: Ольга Софронова/ «В мире спорта»




В этот праздничный вечер в День города Санкт-Петербурга на сцене «Сибур Арены» прошла шоу-программа, во время которой все пришедшие смогли услышать яркую речь главного тренера БК «Зенит» Хавьера Паскуаля, увидеть зажигательные танцы группы поддержки из Zenit Show, поприветствовать игроков команды и поучаствовать в автограф-сессии.




Текст: Наталья Бухарева.


Фото: Ольга Софронова.


Фотоальбом с этого мероприятия


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