В Душанбе планируют построить многоуровневые путепроводы и установить видеонаблюдение на дорогах

В ходе встречи министра транспорта Таджикистана Азима Ибрагима с представителями Азиатского банка по развития городского транспорта Ллойдом Фредериком Райтом, Бертраном Гаулу и Фаррухом Нуриддиновым рассмотрены вопросы по улучшению инфраструктуры транспорта, в частности в столице Таджикистана Душанбе. Для этого правительство планирует построить многоуровневые путепроводы, дополнительные переходы для пешеходов, установить камеры видеонаблюдение и т. д. В настоящее время по реализацию части душанбинского проекта властями столицы и представителями АБР обсуждается вопрос о его финансировании на сумму 35 млн долларов в виде гранта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Таджикистана.

Вопрос по столичным транспортным инфраструктурным изменениям с каждым годом становится всё актуальнее, что связано с отсутствием развязок, загруженностью на дорогах, превращением города в мегаполис. Камера наблюдения помогут проводить мониторинг, отслеживать пробки на дорогах, контролировать правила дорожного движения. Ожидается строительство 10 многоуровневых путепровода.

В ходе встречи Азим Ибрагим поблагодарил представителей АБР за проводимую ими работу в рамках развития транспортной сферы всего Таджикистана. В общей сложности со стороны Азиатского банка инвестировано около 434,4 млн. долларов в систему транспорта страны.

Представители АБР выразили удовлетворение совместной работы и были всецело рады поддерживать в начинаниях программы таджикской стороны по улучшения транспортного климата.