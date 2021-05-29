﻿ В Душанбе планируют построить многоуровневые путепроводы и установить видеонаблюдение на дорогах » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 18:41 – ЕС согласен с планом Пашиняна по размещению международных наблюдателей на границе 
  • 23:34 – ОБСЕ призывает освободить 6 армянских солдат и всех остальных военнопленных 
  • 15:10 – Армения и Индия заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества 
  • 18:41 – ЕС согласен с планом Пашиняна по размещению международных наблюдателей на границе 
  • 10:48 – Названы лауреаты самой престижной кинопремии мира 
  • 16:29 – Пожар в на окраине Риддера уничтожил более 37 жилых домов 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

В Душанбе планируют построить многоуровневые путепроводы и установить видеонаблюдение на дорогах

  • 29.05.2021, 17:36,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Душанбе планируют построить многоуровневые путепроводы и установить видеонаблюдение на дорогахВ ходе встречи министра транспорта Таджикистана Азима Ибрагима с представителями Азиатского банка по развития городского транспорта Ллойдом Фредериком Райтом, Бертраном Гаулу и Фаррухом Нуриддиновым рассмотрены вопросы по улучшению инфраструктуры транспорта, в частности в столице Таджикистана Душанбе. Для этого правительство планирует построить многоуровневые путепроводы, дополнительные переходы для пешеходов, установить камеры видеонаблюдение и т. д. В настоящее время по реализацию части душанбинского проекта властями столицы и представителями АБР обсуждается вопрос о его финансировании на сумму 35 млн долларов в виде гранта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Таджикистана.

Вопрос по столичным транспортным инфраструктурным изменениям с каждым годом становится всё актуальнее, что связано с отсутствием развязок, загруженностью на дорогах, превращением города в мегаполис. Камера наблюдения помогут проводить мониторинг, отслеживать пробки на дорогах, контролировать правила дорожного движения. Ожидается строительство 10 многоуровневых путепровода.

В ходе встречи Азим Ибрагим поблагодарил представителей АБР за проводимую ими работу в рамках развития транспортной сферы всего Таджикистана. В общей сложности со стороны Азиатского банка инвестировано около 434,4 млн. долларов в систему транспорта страны.

Представители АБР выразили удовлетворение совместной работы и были всецело рады поддерживать в начинаниях программы таджикской стороны по улучшения транспортного климата.


  •   Просмотров Сегодня: 36

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Глава парламента Южной Кореи прибыл в Душанбе
    » Мэр Ташкента прибыл в столицу Таджикистана
    » Мэр Душанбе проверил ход строительных работ в промзоне столицы
    » Глава МИД Таджикистана пригласил премьер-министра Сербии в Душанбе
    » Президент Таджикистана открыл новую школу в Душанбе
    » В Душанбе откроются сразу две выставки художника-графика Фарруха Ходжаева
    » В МИД Таджикистана прошла встреча с представителем Госдепа США
    » Вице-премьер Таджикистана Иброхим осмотрел строительство автодороги Душанбе-Бохтар
    » Президент Узбекистана принял мэра Душанбе
    » Армения обсуждает инфраструктурные проекты в рамках Восточного партнерства
    » Белоруссия и Армения обсуждают вопрос организации мультимодальных грузоперевозок
    » Более 20 маршрутов общественного транспорта изменят для улучшения доступа к поликлиникам до конца 2016 г.
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    ЕС согласен с планом Пашиняна по размещению международных наблюдателей на границе

    • 18:41
    • 46
    • 0

    В Душанбе планируют построить многоуровневые путепроводы и установить видеонаблюдение на дорогах

    • 17:36
    • 36
    • 0

    Белорусская авиакомпания приостановила рейсы в Кишинёв

    • 17:34
    • 53
    • 0

    Запланировано строительство не менее трёх тысяч жилых домов в областях Узбекистана

    • 17:32
    • 41
    • 0

    В ходе сочинского раута Лукашенко и Путин обсудили «шумиху» вокруг рейса Ryanair

    • 17:27
    • 50
    • 0

    В Туркменистане заработала горячая линия для желающих бросить курить

    • 11:42
    • 24
    • 0

    Казахстан готов помочь Киргизии в урегулировании вопроса с Таджикистаном

    • 11:03
    • 28
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 65799
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 60642
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 59620
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 53564
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 48779
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 42984
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 41369
    • 0

    ВОЗ пообещал Казахстану содействие в продвижении отечественной вакцины «QazVac»

    • 11:02
    • 33
    • 0

    Казахстан готов помочь Киргизии в урегулировании вопроса с Таджикистаном

    • 11:03
    • 28
    • 0

    ЕС согласен с планом Пашиняна по размещению международных наблюдателей на границе

    • 18:41
    • 46
    • 0

    В Туркменистане заработала горячая линия для желающих бросить курить

    • 11:42
    • 24
    • 0

    В ходе сочинского раута Лукашенко и Путин обсудили «шумиху» вокруг рейса Ryanair

    • 17:27
    • 50
    • 0

    Запланировано строительство не менее трёх тысяч жилых домов в областях Узбекистана

    • 17:32
    • 41
    • 0

    Белорусская авиакомпания приостановила рейсы в Кишинёв

    • 17:34
    • 53
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА