Белорусская авиакомпания приостановила рейсы в Кишинёв

Авиаперевозчик Республики Беларусь «Белавиа» 28 мая опубликовала информацию о том, что приостанавливает авиарейсы в Белград, Будапешт и Кишинев, а в Ларнаку и Стамбул прорабатываются новые воздушные маршруты. Об этом сообщает пресс-служба «Белавиа».

Согласно представленной информации, рейсы будут приостановлены с 29 мая по 30 июня текущего года, это связано с запретами властей Евросоюза и Украины на использование воздушного пространства.

Сообщается, что специалисты авиакомпании проводят расчеты возможных вариантов маршрутов выполнения регулярных и чартерных рейсов, которые затрагивают введенные запреты, с целью определения возможности их выполнения.

Напомним, что летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за ложного сообщения о минировании.

После данного инцидента, лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над республикой.