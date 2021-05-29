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Белорусская авиакомпания приостановила рейсы в Кишинёв

  • 29.05.2021, 17:34,
  • В Мире + Европа
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Белорусская авиакомпания приостановила рейсы в КишинёвАвиаперевозчик Республики Беларусь «Белавиа» 28 мая опубликовала информацию о том, что приостанавливает авиарейсы в Белград, Будапешт и Кишинев, а в Ларнаку и Стамбул прорабатываются новые воздушные маршруты. Об этом сообщает пресс-служба «Белавиа».

Согласно представленной информации, рейсы будут приостановлены с 29 мая по 30 июня текущего года, это связано с запретами властей Евросоюза и Украины на использование воздушного пространства.

Сообщается, что специалисты авиакомпании проводят расчеты возможных вариантов маршрутов выполнения регулярных и чартерных рейсов, которые затрагивают введенные запреты, с целью определения возможности их выполнения.

Напомним, что летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за ложного сообщения о минировании.

После данного инцидента, лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над республикой.


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