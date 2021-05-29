Запланировано строительство не менее трёх тысяч жилых домов в областях Узбекистана

Глава республики Шавкат Мирзиёев 28 мая провёл онлайн-совещание, связанное с вопросами возведения и улучшения оказания необходимых услуг жителям многоквартирных массивов. Подчёркнуто, что в густонаселённых районах государства за счёт кредита Азиатского банка развития на сумму пятьдесят миллионов долларов США построят приблизительно три тысяч многоквартирных домов, сообщает веб-портал Мирзиёева.

Узбекский лидер заявил, что основной целью строительства жилых комплексов является экономия энергетических запасов, уменьшение издержек на инфраструктуру. Однако ни в министерстве, ни в областях не создан единый план решения данного вопроса.

Отмечено, что в стране полным ходом строятся свыше 180 новых жилых домов. Согласно данным профильных ведомств республики к ним должны проложить 185 км труб с питьевой водой, 290 км канализации, 130 км сетей электрического и 110 км газового снабжения. Были определены банки и учреждения, которые должны финансировать проекты на сумму 415 миллиардов сумов.