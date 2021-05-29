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Запланировано строительство не менее трёх тысяч жилых домов в областях Узбекистана

  • 29.05.2021, 17:32,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Запланировано строительство не менее трёх тысяч жилых домов в областях УзбекистанаГлава республики Шавкат Мирзиёев 28 мая провёл онлайн-совещание, связанное с вопросами возведения и улучшения оказания необходимых услуг жителям многоквартирных массивов. Подчёркнуто, что в густонаселённых районах государства за счёт кредита Азиатского банка развития на сумму пятьдесят миллионов долларов США построят приблизительно три тысяч многоквартирных домов, сообщает веб-портал Мирзиёева.

Узбекский лидер заявил, что основной целью строительства жилых комплексов является экономия энергетических запасов, уменьшение издержек на инфраструктуру. Однако ни в министерстве, ни в областях не создан единый план решения данного вопроса.

Запланировано строительство не менее трёх тысяч жилых домов в областях УзбекистанаОтмечено, что в стране полным ходом строятся свыше 180 новых жилых домов. Согласно данным профильных ведомств республики к ним должны проложить 185 км труб с питьевой водой, 290 км канализации, 130 км сетей электрического и 110 км газового снабжения. Были определены банки и учреждения, которые должны финансировать проекты на сумму 415 миллиардов сумов.

Касательно обслуживания жилых массивов, Мирзиёев отметил, что его беспокоят некачественные объекты. Только устранив коррупционные махинации и усилив мониторинг над народными финансовыми средствами с целью их разумного потребления, результаты будут абсолютно другими.


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