В ходе сочинского раута Лукашенко и Путин обсудили «шумиху» вокруг рейса Ryanair

Глава Белоруссии Александр Лукашенко 28 мая провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Наряду с другими актуальными темами, лидеры стран обсудили и ситуацию сложившуюся вокруг инцидента с самолётом Ryanair. Диалог состоялся на территории России в городе Сочи. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

Лукашенко напомнил, что в прошлом году в расцвет пандемии и массового внедрения ограничений разным странам пришлось вывозить своих граждан. Тогда «Белавиа», откликнувшись на призыв о помощи, вывезла тысячи человек. Это были шведы, немцы и поляки. А также литовцы и американцы. В их странах всё было «наглухо» закрыто. Припомнив это, президент Белоруссии заострил внимание на шумной реакции этих же стран на эпизод с бортом Ryanair.

Белорусский политик отметил, что к тому случаю «Белавиа» никакого отношения не имеет. Он выразил недовольство, за то, что наказали трудовой коллектив авиакомпании, запретив принимать их рейсы. Вот их истинное лицо, подчеркнул глава Белоруссии.

Со своей стороны Путин напомнил про случай, имевший место на Западе о силовой посадке самолёта президента Боливии, и о том, что тогда всё прогрессивное европейское «сообщество» промолчало.

Кроме этого, на встрече были подняты темы наращивания белорусско-российского товарооборота, закрепления позиций в сотрудничестве двух стран и запуска в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС.