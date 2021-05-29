ЕС согласен с планом Пашиняна по размещению международных наблюдателей на границе

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) 28 мая распространила заявление о том, что недавние события на границе Армении с Азербайджаном чрезвычайно опасны и тревожны. В связи с этим, ЕС призвала Баку и Ереван к немедленной деэскалации на границе. Об этом сообщает пресс-служба ЕВС.

Вместе с тем, ЕС приветствовал все усилия, направленные на снижение напряженности на армяно-азербайджанской границе, включая предложения о возможной международной миссии наблюдателей.

Согласно представленной информации, ЕС готов предоставить экспертные знания и помощь в делимитации и демаркации границ, а также поддержать столь необходимые меры по укреплению доверия, чтобы продвинуться к устойчивому миру и процветанию на Южном Кавказе.

Стоит напомнить, что накануне исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян во время заседания Совбеза предложил разместить вдоль армяно-азербайджанской границы международных наблюдателей из Российской Федерации или других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.