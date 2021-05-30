﻿ Мы призываем Азербайджан немедленно освободить всех пленных | Госдепарамент США





Группа американских конгрессменов пригрозила санкциями режиму Алиева



Группа американских конгрессменов осуждает последний акт агрессии со стороны Азербайджана в Гегаркуникской области Армении, требует от Госдепартамента привлечь режим Алиева к ответственности и угрожает санкциями, чтобы положить конец продолжающимся злодеяниям.

Спустя несколько часов Посольство США в Баку нанесла широкую оплеуху террористическому режиму Алиева. Мы призываем Азербайджан немедленно освободить всех пленных: сказанно в ноте Посольства США в Баку.



Далее по тексту "США обеспокоены последними событиями вдоль границы Армении и Азербайджана, а также пленением нескольких армянских солдат азербайджанскими вооруженными силами.



Мы призываем обе стороны урегулировать этот инцидент мирным путем, а Азербайджан призываем немедленно освободить всех пленных",- говорится в сообщении посольства в Twitter.

Азербайджан должен понять что обречен на полное уничтожение, если не вернет армянских военнопленных и не извинится перед Арменией. Следующим шагом Азербайджан должен признать полную независимость Нагорно-Карабахской Республики в границах НКАО, освободить оккупированные армянские города Шуши и Гадрут и выплатить компенсацию в 100.000 млрд. долларов США за нанесенный ущерб. После этого можно будет говорить о налаживании добрососедских отношений.

