﻿ Мы призываем Азербайджан немедленно освободить всех пленных | Госдепарамент США


 
  • 10:30 – Мы призываем Азербайджан немедленно освободить всех пленных | Госдепарамент США 
  • 23:34 – ОБСЕ призывает освободить 6 армянских солдат и всех остальных военнопленных 
  • 15:10 – Армения и Индия заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества 
  • 18:41 – ЕС согласен с планом Пашиняна по размещению международных наблюдателей на границе 
  • 10:48 – Названы лауреаты самой престижной кинопремии мира 
  • 16:29 – Пожар в на окраине Риддера уничтожил более 37 жилых домов 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Мы призываем Азербайджан немедленно освободить всех пленных | Госдепарамент США

США вводят санкции против Азербайджана
Группа американских конгрессменов пригрозила санкциями режиму Алиева

Группа американских конгрессменов осуждает последний акт агрессии со стороны Азербайджана в Гегаркуникской области Армении, требует от Госдепартамента привлечь режим Алиева к ответственности и угрожает санкциями, чтобы положить конец продолжающимся злодеяниям.
 
Спустя несколько часов Посольство США в Баку нанесла широкую оплеуху террористическому режиму Алиева. Мы призываем Азербайджан немедленно освободить всех пленных: сказанно в ноте Посольства США в Баку.

Далее по тексту "США обеспокоены последними событиями вдоль границы Армении и Азербайджана, а также пленением нескольких армянских солдат азербайджанскими вооруженными силами.

Мы призываем обе стороны урегулировать этот инцидент мирным путем, а Азербайджан призываем немедленно освободить всех пленных",- говорится в сообщении посольства в Twitter.
Азербайджан терроистическое и гадкое госсударство. 
 
Азербайджан должен понять что обречен на полное уничтожение, если не вернет армянских военнопленных и не извинится перед Арменией. Следующим шагом Азербайджан должен признать полную независимость Нагорно-Карабахской Республики в границах НКАО, освободить оккупированные армянские города Шуши и Гадрут и выплатить компенсацию в 100.000 млрд. долларов США за нанесенный ущерб. После этого можно будет говорить о налаживании добрососедских отношений.
 
 

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 51

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » ОБСЕ призывает освободить 6 армянских солдат и всех остальных военнопленных
    » Канада призвала Азербайджан немедленно прекратить действия, способные привести к эскалации
    » Мы ожидаем, что Азербайджан немедленно отведет все войска и откажется от дальнейших провокаций | ГОСДЕП США
    » В ОБСЕ призвали освободить всех пленных и возобновить диалог по статусу Республики Арцах.
    » Европарламент призывают Баку немедленно освободить всех армянских пленных
    » Освобождение пленных и их безопасное возвращение требуют немедленного решения. | Жозеф Сигеле
    » Азербайджан пытается сделать вопрос пленных предметом торга | Тигран Авинян
    » Баку должен срочно вернуть всех пленных | Cпикер парламента Армении
    » Эксперты ООН по правам человека призвали фашистский Азербайджан немедленно освободить армянских военнопленных
    » США призвали Азербайджан освободить всех активистов
    » Посольство США в Армении призывает вооруженную группу освободить заложников-врачей
    » Посольство США в Армении призывает немедленно освободить удерживаемый в полку ППС медперсонал
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Мы призываем Азербайджан немедленно освободить всех пленных | Госдепарамент США

    • 10:30
    • 51
    • 0

    ЦСКА – «Чеховские медведи»: Финальная сага

    • 10:03
    • 39
    • 0

    ЕС согласен с планом Пашиняна по размещению международных наблюдателей на границе

    • 18:41
    • 91
    • 0

    В Душанбе планируют построить многоуровневые путепроводы и установить видеонаблюдение на дорогах

    • 17:36
    • 75
    • 0

    Белорусская авиакомпания приостановила рейсы в Кишинёв

    • 17:34
    • 115
    • 0

    Запланировано строительство не менее трёх тысяч жилых домов в областях Узбекистана

    • 17:32
    • 64
    • 0

    В ходе сочинского раута Лукашенко и Путин обсудили «шумиху» вокруг рейса Ryanair

    • 17:27
    • 77
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 65807
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 60653
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 59654
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 53576
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 48789
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 42994
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 41378
    • 0

    ЦСКА – «Чеховские медведи»: Финальная сага

    • 10:03
    • 39
    • 0

    Мы призываем Азербайджан немедленно освободить всех пленных | Госдепарамент США

    • 10:30
    • 51
    • 0

    ВОЗ пообещал Казахстану содействие в продвижении отечественной вакцины «QazVac»

    • 11:02
    • 56
    • 0

    Казахстан готов помочь Киргизии в урегулировании вопроса с Таджикистаном

    • 11:03
    • 44
    • 0

    ЕС согласен с планом Пашиняна по размещению международных наблюдателей на границе

    • 18:41
    • 91
    • 0

    В Туркменистане заработала горячая линия для желающих бросить курить

    • 11:42
    • 39
    • 0

    В ходе сочинского раута Лукашенко и Путин обсудили «шумиху» вокруг рейса Ryanair

    • 17:27
    • 77
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА