ЦСКА – «Чеховские медведи»: Финальная сага

31 мая состоится первый финальный матч Чемпионата России по гандболу среди мужских команд ЦСКА – «Чеховские медведи».

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Уже в который раз «армейцы» постараются низвергнуть с вершины «медведей». Пока столичной команде сделать это никак не получается. У ЦСКА, на первый взгляд, есть всё, чтобы прервать гегемонию подмосковной команды на внутренней арене. Но в решающих матчах подопечные Владимира Максимова всякий раз оказываются сильнее. Думается, что эта серия не завершится в двух матчах, но в первом матче гости окажутся сильнее.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Прогноз – 24:26.

Гандбол. Мужчины. Чемпионата России. Суперлига Париматч. Финал. Первый матч.

МГК ЦСКА – «Чеховские медведи» Чехов Московская область

31 мая 2021 года. Москва. ДС «Динамо», ул.Лавочкина.19:30.

Текст Антон Буялов.

Фото Олег Бухарев.

30.05.2021 г.