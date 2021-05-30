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ЦСКА – «Чеховские медведи»: Финальная сага

  • 30.05.2021, 10:03,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

31 мая состоится первый финальный матч Чемпионата России по гандболу среди мужских команд ЦСКА – «Чеховские медведи».



МГК ЦСКА-ГК Чеховские медведи
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Уже в который раз «армейцы» постараются низвергнуть с вершины «медведей». Пока столичной команде сделать это никак не получается. У ЦСКА, на первый взгляд, есть всё, чтобы прервать гегемонию подмосковной команды на внутренней арене. Но в решающих матчах подопечные Владимира Максимова всякий раз оказываются сильнее. Думается, что эта серия не завершится в двух матчах, но в первом матче гости окажутся сильнее.





МГК ЦСКА-ГК Чеховские медведи
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Прогноз – 24:26.





Гандбол. Мужчины. Чемпионата России. Суперлига Париматч. Финал. Первый матч.





МГК ЦСКА – «Чеховские медведи» Чехов Московская область





31 мая 2021 года. Москва. ДС «Динамо», ул.Лавочкина.19:30.





Текст Антон Буялов.


Фото Олег Бухарев.


30.05.2021 г.


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