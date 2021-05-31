Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта

В Таиланде на 45-м году жизни умер бывший дипломатический представитель Украины Андрей Бешта. Это произошло в ночь на воскресенье, 30 мая, в отеле на острове Ко Липе. По предварительной версии МИД, причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский.

Посол был снят с должности в апреле этого года с связи с плановой ротацией. Согласно дипломатическим правилам, он в течение нескольких недель проводил прощальные переговоры в статусе диппредставителя, а также закрывал свои дела.

В 4.30 посол проснулся с симптомами отравления и потерял сознание. По словам его 17-летнего сына Остапа, до этого момента чиновник чувствовал себя хорошо и ни на что не жаловался.

Признаков насильственной смерти или каких-либо травм на его теле найдено не было. Заявление было сделано местными полицейскими. На вскрытие тело посла отправили в местную больницу. Спустя некоторое время оно было перевезено в полицейский госпиталь Бангкока.

Напомним, что соответствующую должность Бешта занимал с 2017 года. Он также был главой дипмиссии страны в Лаосе и Мьянме.