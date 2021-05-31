Граждане Молдовы с 1 июня могут въезжать на территорию Венгрии без карантинного режима

Министерство иностранных дел и европейской интеграции 31 мая проинформировало о том, что в целях содействия беспрепятственному перемещению вакцинированных граждан Молдовы и Венгрии, правительства двух стран договорились о взаимном признании национальных сертификатов иммунизации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба МИДЕИ Молдовы.

Таким образом, с 1 июня текущего года, граждане Молдовы, имеющие официальные сертификаты вакцинации могут беспрепятственно въезжать на территорию Венгрии без соблюдения карантинного режима.

В то же время, согласно согласованным решениям, дети в возрасте до 18 лет, которые будут сопровождать владельцев свидетельств о вакцинации, будут пользоваться такими же правами въезда или транзита через территорию.

Сообщается, что решение о взаимном признании сертификатов вакцинации полностью соответствует стратегическому партнерству между двумя странами, которое лежит в основе молдавско-венгерских отношений, как знак солидарности и взаимной поддержки в общем направлении поиска эффективных решений для улучшения эпидемиологической ситуации в регионах.