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Петербург повторит опыт Москвы по строительству транспортно-пересадочных узлов

  • 31.05.2021, 14:17,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Петербург повторит опыт Москвы по строительству транспортно-пересадочных узловСтроительная компания «Мегалайн» подпишет соглашение по реализации проекта сети транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Петербурге на ПМЭФ-2021. Проект предполагает возведение единой инфраструктуры, способной объединить автобусные и трамвайные остановки, ж/д платформы и станции метрополитена в одной точке. Это позволит обеспечить жителям Северной столицы комфортные условия для перемещения по городу. 

Согласно проекту компании «Мегалайн», в Петербурге можно построить 61 транспортный узел. В подобных зонах пассажирам не придется выходить на улицу, чтобы пересесть на другой тип транспорта. В числе приоритетных локаций - территории, находящиеся рядом со станциями метрополитена «Улица Дыбенко», «Проспект Большевиков», «Гражданский Проспект» и «Старая Деревня». Опыт компании «Мегалайн» позволяет доверить ей реализацию столь масштабного проекта. 

Подобные ТПУ показали свою эффективность в Москве. В ближайшие годы в столице будет построено еще несколько десятков транспортно-пересадочных узлов. Данное направление является приоритетным в плане развития транспортной инфраструктуры Москвы. Чтобы такие ТПУ функционировали эффективно, на их территории должны находиться транспортные, коммерческие и социальные объекты. Примером может послужить столичный транспортно-пересадочный узел «Рассказовка», объединивший ряд остановок общественного транспорта, ЖК «Городские истории», МФК и МФЦ. 

Подобную концепцию «Мегалайн» планирует воплотить и в Петербурге. Проект предусматривает строительство в зоне ТПУ офисов, кафе и даже гостиниц. Это позволит обеспечить горожан комфортной городской средой. 

По данным телеграм-канала «Индекс перемен», комитет по инвестициям Петербурга в рамках ПМЭФ-2021 готов подписать с компанией «Мегалайн» условия строительства ТПУ. Девелопер, в свою очередь, также представит на форуме концепцию перепрофилирования промзоны «Горская». Если оба проекта одобрят, компания может получить контракты на сумму 236 миллиардов рублей.

Петербург повторит опыт Москвы по строительству транспортно-пересадочных узловРоль Петербургского международного экономического форума в развитии Северной столицы неоднократно отмечал президент России Владимир Путин. Глава государства принимает участие в нем с 2005 года.


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