Туркменистан восстановил внутреннее железнодорожное сообщение

Агентство железнодорожных путей Туркменистана с 1 июня в полном объёме восстановит ж/д сообщение между городами страны. Работа поездов будет реализовываться в полном соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Об этом сообщила пресс-служба АООТ Demiryollary.

Начиная с завтрашнего дня, будет возобновлено движение поездов из столицы Туркменистана в Туркменбаши и обратно. Рейсы будут осуществляться каждый день. Это сделано для привлечения жителей к посещению турзоны «Аваза». Кроме того, будет открыто ж/д сообщение между Туркменабатом и Туркменбаши.

В расписание вернулись поезда, следующие по направлениям Туркменабат-Газоджак и обратно, Туркменабат-Амударья-Туркменабат, а также Мары-Серхетабат и обратно.

Напомним, что внутренне железнодорожное сообщение между городами было приостановлено в июле прошлого года после визита делегации ВОЗ в Ашхабад на фоне распространения коронавирусной инфекции в мире.

В марте этого года в тестовом режиме было частично восстановлено движение поездов из Ашхабада в Туркменабат и обратно с остановкой в Мары.