Глава МИДа Белоруссии уверен, что народ не поддастся внешнему давлению и будет стоять до конца

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 31 мая в интервью российскому изданию «Коммерсантъ» заявил об убеждённости в том, что максимальная часть населения Белоруссии будет стоять до конца и не подчиниться внешнему «диктату», который производится в отношении страны.

Дипломат выразил удивление «спичам» европейских политиков, когда они декламируют, что санкции нацелены на нанесение ущерба исключительно действующей власти. Что якобы они будут использоваться адресно в обход негативного влияния на народ. Но западные деятели обязаны понимать, что экономическое давление на государство при любом раскладе затрагивает благополучие рядового человека, подчеркнул Макей.

Глава внешнеполитического ведомства отчётливо дал понять, что страна очень серьёзно относится к очередному вызову в виде санкций против чувствительных сфер экономики. Он отметил, что государство уже давно обрело крепкий «иммунитет» для жизни под санкциями.

Белорусский политик заявил, что с помощью санкций и попыток продвинуть оппозицию внешние силы стремятся разрушить экономику, что в последствии может привести к разрушению государственности страны. Они думают, что народ повалит на улицы и сметёт власть, но с этим категорически не согласен. Наоборот, в данной ситуации люди сплотятся и будут защищать суверенитет, независимость и самостоятельность вопреки этому прессингу, заключил руководитель белорусского МИДа.