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Власти Туркменистана организовали во всех уголках государства торжественные мероприятия

  • 02.06.2021, 14:21,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Власти Туркменистана организовали во всех уголках государства торжественные мероприятияВ честь Международного дня защиты детей во всех уголках Туркменистана были организованы различные праздничные мероприятия. В этот день отдельного внимания удостоились юное поколение, нуждающееся в особой социальной поддержке, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

В честь такого торжества власти государство подарили от имени Благотворительного фонда главы государства различные подарки воспитанникам Оздоровительного учебно-воспитательного центра столицы, Дворца Döwletliler köşgi, школы-интерната, находящейся на территории Бюзмейинского этрапа. Получившие такие ценные подарки, дети были очень рады и счастливы тому, что страна относится к ним неравнодушно и проявляет заботу. Они выразили искреннюю, чистую благодарность туркменскому лидеру за все дары, созданные возможности для дальнейшего развития и поддержку в их начинаниях и счастливой жизни.

В столичном Дворце Döwletliler köşgi юные музыканты устроили концерт, выступали с танцами и с песнями, в которых звучала благодарность и беспредельная признательность Бердымухамедову за спокойное небо над головой, за мир и процветание, царствующие в Отчизне.

Помимо этого, абсолютно все торгово-развлекательные центры предоставили свои детские развлекательные комнаты, карусели и аттракционы малышам совершенно бесплатно. В целях обеспечения хорошего отдыха детей во всех велаятах были организованы торжественные мероприятия и концерты.


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