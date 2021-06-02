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Тысячи нуждающихся детей Молдовы получают помощь от властей

  • 02.06.2021, 13:52,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Тысячи нуждающихся детей Молдовы получают помощь от властейГрадоначальник столичной администрации Молдовы 2 июня на своей странице в социальной сети проинформировал о том, что около 12 000 детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, а также дети из социально незащищенных семей получают помощь в общественных центрах и центрах размещения детей в Кишиневе. Об этом Чебан рассказал на своей странице в Facebook.

Согласно информации, в течение текущего года на вышеуказанные услуги было выделено 85 миллионов леев.

Он отметил, что при главном управлении по защите прав ребенка существует около 46 социальных служб для детей и семей, которые разделены на несколько категорий.

В частности, 27 общественных центров для детей и молодежи из социально уязвимых семей, четыре центра размещения для детей, оставшихся без попечения родителей, два общественных дома для детей из групп риска и для детей с ограниченными возможностями, пять специализированных дневных центров для детей с ограниченными возможностями, а также, один центр ресурсов и поддержки для детей и молодежи, который оказывает помощь молодым людям при поступлении в профессиональные училища, колледжи.


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