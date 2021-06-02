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В Термезе построят новый современный международный торговый комплекс

  • 02.06.2021, 13:52,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Термезе построят новый современный международный торговый комплексРуководитель республики Шавкат Мирзиёев 1июня приехал в Сырдарьинскую область для ознакомления со строительством некоторых объектов. В рамках его приезда президента ознакомили с проектом международного торгового центра, который строится в Термезском районе. В соответствии с подсчётами, в год товарооборот комплекса будет составлять пятьсот миллионов долларов, сообщает веб-сайт президента.

Под возведение центра, общая стоимость которого достигла семидесяти пяти миллионов долларов, было выделено 26 гектаров земельного участка. Работники соответствующих предприятий сообщили президенту о том, что в комплексе будут размещены современные терминалы по приёму, хранению, переработке, сортировке и упаковке, а также для осуществления своевременной продажи товаров.

Согласно представленному плану, на приближённых участках данного крупномасштабного проекта будут находиться более полутора тысячи торговых точек, центр логистики вместимостью пятьдесят тысяч мест, 2 гостиницы, медучреждения и пункты техобслуживания машин. На первых этажах откроются магазины, а на вторых – легкопромышленные предприятия.

Узбекский лидер поручил ответственным лицам построить объекты центра из лёгких стройматериалов, заняться привлечением предпринимателей отрасли к качественному обслуживанию комплекса и продвижению экспорта, а также создать условия для иностранных деловых кругов. Подчёркнуто, что МТЦ начнёт деятельность в следующем году.


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