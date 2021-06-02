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Армения получит 230 миллионов долларов со стороны ООН

Армения получит 230 миллионов долларов со стороны ООНИсполняющий обязанности вице-премьер-министра Армении Мгер Григорян 1 июня провёл встречу с постоянным координатором ООН в стране Шомби Шарп, в ходе которой был подписан  документ «Партнерство ООН в области устойчивого развития для Армении на 2021–2025 годы». Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Перед церемонией подписания с приветственной речью выступил Григорян, отметив, что все сферы и направления, упомянутые в документе, играют ключевую роль для Армении.

Таким образом, согласно документу, ООН предоставит Армении финансовую помощь в размере 230 миллионов долларов.

Отмечается, что соглашение о партнерстве является важнейшим стратегическим документом, определяющим работу всех структур ООН в Армении на ближайшие пять лет, и является результатом 14-месячных консультаций с правительством Армении и другими национальными партнерами, включая организации гражданского общества, международные финансовые институты, международных партнеров, частный сектор, научные круги и международные НПО.


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