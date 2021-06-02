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Душанбе ярко отпраздновал международный день защиты детей

  • 02.06.2021, 13:50,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Душанбе ярко отпраздновал международный день защиты детейМеждународный день защиты детей душанбинцы отметили 1 июня ярким детским торжеством под девизом «Дети — наше будущее» в столичном детском парке. На площадках мероприятия были организованы музыкальные, художественные, спортивные интеллектуальные конкурсы. Об этом сообщили в пресс-службе душанбинской администрации.

Душанбе ярко отпраздновал международный день защиты детейМэрия Душанбе подготовила для ребятишек красочную радужную обстановку в парке детского отдыха, разукрасив дорожки и снабдив стенды детскими аппликациями и рисунками. Было подготовлено несколько отдельных площадок, где дети смогли показать себя в рисовании, спорте, в уме, смекалке,  да также просто развлечься. Победители были награждены ценными подарками и грамотами.Душанбе ярко отпраздновал международный день защиты детейС поздравительной речью выступила заместитель руководителя администрации Душанбе Муини Мавсума Муинзода, процитировав президента, что дети — это не только смысл жизни, но и надежда на светлое будущее. Торжество посетило полторы тысячи ребят.

На состоявшемся концерте «Дети — наш мир» на открытой площадке парка под аплодисменты и овации прошло выступление творческих и музыкальных коллективов детских культурных центров Душанбе.


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