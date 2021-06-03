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Названы пять блоков с мерами для улучшения социальной сферы России

  • 03.06.2021, 17:57,
  • В Мире + Европа Россия Политика
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Названы пять блоков с мерами для улучшения социальной сферы РоссииПрезидент России Владимир Путин 2 июня провёл совещание с участниками Правительства, внимание было уделено выполнению отдельных задач Послания в социальной сфере. Отмечено, что распоряжения, данные Путиным, были разделены на пять достаточно обширных блоков, пресс-служба лидера.

Первым блоком являются новые задачи социальной безопасности. С июля 2021 года начинаются ежемесячные выплаты беременным женщинам, величина которых достигает половину прожиточного минимума трудоспособного населения, то есть в этом году это в среднем 6351 рубль. Также, будут выданы пособия и детям.

Вторым блоком мер являются инфраструктурные преобразования образования и культуры. По распоряжению главы государства до 2023 года из государственного капитала на ремонт и обеспечение педагогических вузов будет выделено 10 млрд рублей. Также, намечается изменить структуру педагогического образования, разработать единую образовательную среду.

Третий блок – обеспечение здоровья населения страны. В ходе третьего блока названы 5 мер: восстановление здоровья людей, восстановление трудоспособности переболевших, преобразование подходов к постоянному медицинскому наблюдению за лицами, приближение медицинской помощи к гражданам и развитие мер по лекарственному обеспечению наиболее уязвимых групп населения.

Кроме того, четвёртым блоком является выполнение важных инновационных программ государственного назначения и пятый блок – работа с молодёжью.


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