Президенту Белоруссии доложили о работе БелАЭС и выгоде от использования атомной энергии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 июня встретился с чиновниками, отвечающими за развитие энергетического комплекса страны. На приём к главе государства прибыли вице-премьер Юрий Назаров, помощник президента Александр Косинц и министр энергетики Виктор Каранкевич. Центральной темой разговора стали вопросы, связанные с новым источником энергии — Белорусской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

Лидер страны поинтересовался как функционирует первый энергоблок станции, на каком уровне находится готовность объекта к промышленной эксплуатации, а также перспективами использования атомной энергии.

Глава энергетического ведомства сообщил, что общая энергосистема страны стабильно обеспечивает адресатов электрической и тепловой энергией. Относительно БелАЭС, министр отметил, что на первом блоке проведена опытно-промышленная эксплуатация и апробация реакторной установки. По проделанной работе был подписан соответствующий акт. Со дня включения первого энергоблока в сеть произведено свыше 2,6 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, это позволило сэкономить 670 миллионов кубометров природного газа, отчитался Каранкевич.

Президент положительно отметил работу энергетиков, заявив, что они «молодцы и практически нигде нас не подвели».