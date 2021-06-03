Игорь Комаровский будет координатором мониторинговой группы стран-членов СНГ на выборах в Армении

Глава Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи нижней палаты парламента Белоруссии Игорь Комаровский будет координировать действия миссии наблюдателей от стран-членов СНГ на внеочередных выборах в Армении. Об этом FMG.NEWS сообщила пресс-служба МПА республик-участниц Содружества.

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян пригласил представителей Межпарламентской Ассамблеи СНГ принять участие в наблюдении за досрочными выборами в высший законодательный орган страны. В данный момент формируется состав делегации из числа депутатов и экспертов стран-участниц МПА Содружества. Координатором мониторинговой группы назначен белорусский парламентарий Игорь Комаровский.

Добавим, что выборы в армянский парламент пройдут 20 июня. В них будут участвовать 23 партии и четыре политических блока.