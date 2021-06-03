﻿ Хотелось бы видеть сотрудничество между нашими странами более глубоким и обширным | Президент Армении в Нур-Султане

Находящийся с рабочим визитом в Нур-Султане Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Во встрече принимали участие также Вице-Премьер Казахстана, Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, другие официальные лица.



Приветствуя Президента Армении, Президент Токаев, в частности, сказал, что данный визит, хоть и носит рабочий характер, тем не менее, его значение достаточно велико с точки зрения придания дополнительного импульса сотрудничеству между двумя государствами.

«Армения для нас близкое государство. Взаимоотношения и сотрудничество между нашими странами базируются на традициях, которые уходят вглубь веков, - сказал Президент Казахстана. - Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество не стояло на месте, наполнялось новым содержанием. Поэтому и правительства наших стран, и конкретные ведомства, профильные ведомства работают над тем, чтобы достичь этой цели.



Мы работаем с Арменией в таком важном интеграционном объединении как Евразийский экономический союз, мы являемся членами очень влиятельной военно-политической структуры – Организации Договора о коллективной безопасности, тесно взаимодействуем в рамках Содружества Независимых Государств, в рамках Организации Объединённых Наций и её специализированных учреждений, ну и также в Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, и я думаю, что это сотрудничество должно иметь позитивное продолжение».

Выразив благодарность за гостеприимство, Президент Саркисян, в частности, сказал: «Для меня всегда посещение Казахстана – это, в каком-то смысле, посещение к своим друзьям. Наши народы, а в последние годы также и государства, имеют, как Вы сказали, очень добрые, глубокие и давние взаимоотношения. Согласен, взаимодействие между нашими странами имеет огромный потенциал. Несмотря на то, что физически наши государства находятся на определённом отдалении друг от друга, чем дальше мы двигаемся в направлении 21-го века, именно, в области торговли, новых технологий, искусственного интеллекта, IT-технологий и всего этого, наши две страны становятся всё ближе и ближе. Естественно в возможностях сотрудничества между нашими странами масштаб очень большой, начиная от образовательной сферы, кончая новыми технологиями, сферой переработки пищевых продуктов. Мне бы хотелось видеть это сотрудничество более глубоким и более обширным».



Президенты Армении и Казахстана говорили о Евразийском экономическом союзе, сотрудничестве в области ОДКБ. Президент Армении коснулся проблем и вызовов, которые в послевоенный период выявились в Армении и регионе.

Президенты Армении и Казахстана продолжили обсуждения в формате тет-а-тет. Стержнем обсуждений вновь были двусторонние отношения и вопросы, касающиеся региональной ситуации.



