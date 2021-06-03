﻿ Хотелось бы видеть сотрудничество между нашими странами более глубоким и обширным | Президент Армении в Нур-Султане

Находящийся с рабочим визитом в Нур-Султане Президент Республики
Армения Армен Саркисян встретился с Президентом Республики Казахстан
Касым-Жомартом Токаевым. Во встрече принимали участие также Вице-Премьер
Казахстана, Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, Министр торговли и
интеграции Бахыт Султанов, другие официальные лица.
Приветствуя Президента Армении, Президент Токаев, в частности,
сказал, что данный визит, хоть и носит рабочий характер, тем не менее,
его значение достаточно велико с точки зрения придания дополнительного
импульса сотрудничеству между двумя государствами.
«Армения для нас близкое государство. Взаимоотношения и
сотрудничество между нашими странами базируются на традициях, которые
уходят вглубь веков, - сказал Президент Казахстана. -
Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество не стояло на
месте, наполнялось новым содержанием. Поэтому и правительства наших
стран, и конкретные ведомства, профильные ведомства работают над тем,
чтобы достичь этой цели.
Мы работаем с Арменией в таком важном интеграционном
объединении как Евразийский экономический союз, мы являемся членами
очень влиятельной военно-политической структуры – Организации Договора о
коллективной безопасности, тесно взаимодействуем в рамках Содружества
Независимых Государств, в рамках Организации Объединённых Наций и её
специализированных учреждений, ну и также в Организации по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе, и я думаю, что это сотрудничество должно иметь
позитивное продолжение».
Выразив благодарность за гостеприимство, Президент Саркисян, в частности, сказал: «Для
меня всегда посещение Казахстана – это, в каком-то смысле, посещение к
своим друзьям. Наши народы, а в последние годы также и государства,
имеют, как Вы сказали, очень добрые, глубокие и давние взаимоотношения.
Согласен, взаимодействие между нашими странами имеет огромный потенциал.
Несмотря на то, что физически наши государства находятся на
определённом отдалении друг от друга, чем дальше мы двигаемся в
направлении 21-го века, именно, в области торговли, новых технологий,
искусственного интеллекта, IT-технологий и всего этого, наши две страны
становятся всё ближе и ближе. Естественно в возможностях сотрудничества
между нашими странами масштаб очень большой, начиная от образовательной
сферы, кончая новыми технологиями, сферой переработки пищевых продуктов.
Мне бы хотелось видеть это сотрудничество более глубоким и более
обширным».
Президенты Армении и Казахстана говорили о Евразийском экономическом
союзе, сотрудничестве в области ОДКБ. Президент Армении коснулся проблем
и вызовов, которые в послевоенный период выявились в Армении и регионе.
Президенты Армении и Казахстана продолжили обсуждения в формате
тет-а-тет. Стержнем обсуждений вновь были двусторонние отношения и
вопросы, касающиеся региональной ситуации.
Источник:FMG NEWS
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