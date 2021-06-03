﻿ В Армении пройдут тактические военные учения ОДКБ | ГРОМ 2021

В Ереване с 1 по 3 июня проведены штабные переговоры по подготовке
специального учения с формированиями сил специального назначения
Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ под кодовым названием
"Гром-2021".
Как сообщает пресс-служба ОДКБ, мероприятие прошло в соответствии с
Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и
средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год.
В переговорах приняли участие представители Полиции и других
заинтересованных министерств и ведомств Республики Армения, Внутренних
войск МВД Беларуси, МВД Кыргызстана, МВД России, Агентства по контролю
наркотиков при Президенте Республики Таджикистан и Секретариата ОДКБ.
В ходе штабных переговоров рассмотрены и согласованы: основы замысла и
порядок проведения учения; составы руководства учения и национальных
контингентов государств - членов ОДКБ, привлекаемых на учение, сроки и
порядок прибытия их в район учения; порядок развертывания и состав
Оперативного штаба ФССН КСОР ОДКБ для проведения совместной специальной
операции, а также вопросы всестороннего обеспечения учения.
В ходе учения, проведено которого запланировано на территории
Республики Армения, будут отработаны в два этапа практические действия
ФССН КСОР ОДКБ с задействованием бронетехники, специального
автотранспорта, авиация, ударные БПЛА, служебно- розыскных собак.
Стороны
подписали соответствующий протокол.