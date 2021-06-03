﻿ В Армении пройдут тактические военные учения ОДКБ | ГРОМ 2021


 
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В Армении пройдут тактические военные учения ОДКБ | ГРОМ 2021

Военная дружба стран ОДКБ 
В Ереване с 1 по 3 июня проведены штабные переговоры по подготовке специального учения с формированиями сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ под кодовым названием "Гром-2021". Как сообщает пресс-служба ОДКБ, мероприятие прошло в соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год.
В переговорах приняли участие представители Полиции и других заинтересованных министерств и ведомств Республики Армения, Внутренних войск МВД Беларуси, МВД Кыргызстана, МВД России, Агентства по контролю наркотиков при Президенте Республики Таджикистан и Секретариата ОДКБ.
В ходе штабных переговоров рассмотрены и согласованы: основы замысла и порядок проведения учения; составы руководства учения и национальных контингентов государств - членов ОДКБ, привлекаемых на учение, сроки и порядок прибытия их в район учения; порядок развертывания и состав Оперативного штаба ФССН КСОР ОДКБ для проведения совместной специальной операции, а также вопросы всестороннего обеспечения учения.
В ходе учения, проведено которого запланировано на территории Республики Армения, будут отработаны в два этапа практические действия ФССН КСОР ОДКБ с задействованием бронетехники, специального автотранспорта, авиация, ударные БПЛА, служебно- розыскных собак.
 
Стороны подписали соответствующий протокол.
В Армении пройдут тактические военные учения ОДКБ | ГРОМ 2021
 

  Источник:FMG NEWS
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