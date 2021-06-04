Белорусский лидер пообещал помочь с реализацией сырья предприятию «Гранит»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 июня находясь с рабочим турне в Брестской области в городе Микашевичи посетил предприятие «Гранит», на базе которого строится новый горно-обогатительный комбинат. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В Микашевичах главе государства доложили о перспективах «Гранита». В частности, речь шла о расширении сырьевого доступа и реализации крупного инвестпроекта на месторождении «Ситницкое». По словам руководителя предприятия, на данном этапе экспорт продукции значительно снизился в связи с ограничениями из-за пандемии. Поставки в ближнее зарубежье также тормозят меры нетарифного регулирования, принятые в России, которые сокращают объёмы ввоза белорусского сырья.

Услышав проблему, президент пообещал в ближайшее время принять меры, направленные на беспрепятственную работу субъекта на внутреннем рынке. Он сообщил, что правительство посодействует в этом. Лукашенко предложил до перехода на месторождение «Ситницкое», реализовать производимое и накопившееся сырьё с действующего «рудника».

Белорусский лидер призвал менеджмент-команду предприятия активней открывать новые рынки, договариваться об увеличении поставок в Россию. В российском варианте, президент также пообещал содействие со стороны правительства. Но наряду с внешними адресатами необходимо оперативно вливаться и на внутренний рынок, подчеркнул Лукашенко, и заметил, что в Беларусь даже щебень импортируется из Украины.