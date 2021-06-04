В Туркменистане готов к запуску новый национальный проект по противодействию торговле людьми

Заместитель главы внешнеполитического ведомства туркменского государства Вепа Хаджиев посредством видеоконференцсвязи провёл переговоры с руководителем представительства МОМ в Туркменистане Зейналом Гаджиевым. Подчёркнуто, что страна активно работает над осуществлением поставленных задач Организации, а также является участником её различных региональных проектов, внедряя в них национальные сегменты, сообщает пресс-служба МИД.

С обеих сторон была выражена готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного партнёрства по приоритетным отраслям. В этом контексте рассмотрены следующие шаги по расширению правовой базы сотрудничества, а также обсуждены вопросы, касающиеся Генерального договора между Туркменистаном и МОМ о финансировании и со-финансировании совместных проектов.

Чиновники акцентировали внимание на подробном обсуждении актуальных вопросов по внедрению нового нацплана «Запуск национального механизма перенаправления жертв торговли людьми в Туркменистане». Хаджиев проинформировал своего собеседника о проводимых в государстве мерах по противодействию человеческой торговле, включая оказание надлежащей социально-правовой помощи пострадавшим. Подчёркнута необходимость проведения ряда обучающих курсов для подготовки специалистов к работе с жертвами нелегальной торговли.