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Министры энергетики Узбекистана и России договорились развивать двустороннее взаимодействие

  • 04.06.2021, 12:51,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Министры энергетики Узбекистана и России договорились развивать двустороннее взаимодействиеРуководитель узбекского Минэнерго Алишер Султанов 3 июня провёл переговоры с главой российского ведомства энергетики Николаем Шульгиновым в Санкт-Петербурге и обсудил со своим коллегой пути дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Подчёркнуто, что в Узбекистане в различных экономических отраслях курируют несколько российских организаций. Они также являются надёжными партнёрами республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Российский политик отметил, что компании обеих сторон эффективно работают в нефтегазовой и электроэнергетической сфере. Совместно с «Газпромом», его филиалами, компанией «ЛУКОЙЛ» успешно осваиваются месторождения нефти и газа в Узбекистане, увеличиваются трансграничные поставки энергетических ресурсов.

Узбекская сторона сообщила о том, что на основе сотрудничества с Российской Федерацией осуществляется масштабная Программа по расширению добычи нефти и газа, в которой участвуют предприятия «ВЭБ.РФ» и АО «Газпромбанк», второй из которых инвестировал в проекты этой сферы. Он также с удовлетворением отметил результаты деятельности других российских учреждений в Узбекистане.

Кроме того, Султанов сообщил, что подготовка квалифицированных работников является ещё одной основной частью партнёрства. Подчёркнуто, что на данный момент в филиалах трёх российских вузов обучаются всем необходимым основам узбекские студенты.


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