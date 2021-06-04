Министры энергетики Узбекистана и России договорились развивать двустороннее взаимодействие

Руководитель узбекского Минэнерго Алишер Султанов 3 июня провёл переговоры с главой российского ведомства энергетики Николаем Шульгиновым в Санкт-Петербурге и обсудил со своим коллегой пути дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Подчёркнуто, что в Узбекистане в различных экономических отраслях курируют несколько российских организаций. Они также являются надёжными партнёрами республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Российский политик отметил, что компании обеих сторон эффективно работают в нефтегазовой и электроэнергетической сфере. Совместно с «Газпромом», его филиалами, компанией «ЛУКОЙЛ» успешно осваиваются месторождения нефти и газа в Узбекистане, увеличиваются трансграничные поставки энергетических ресурсов.

Узбекская сторона сообщила о том, что на основе сотрудничества с Российской Федерацией осуществляется масштабная Программа по расширению добычи нефти и газа, в которой участвуют предприятия «ВЭБ.РФ» и АО «Газпромбанк», второй из которых инвестировал в проекты этой сферы. Он также с удовлетворением отметил результаты деятельности других российских учреждений в Узбекистане.

Кроме того, Султанов сообщил, что подготовка квалифицированных работников является ещё одной основной частью партнёрства. Подчёркнуто, что на данный момент в филиалах трёх российских вузов обучаются всем необходимым основам узбекские студенты.