Полиция предупреждает граждан Молдовы о новом виде мошенничества

Национальный инспекторат расследований в Молдове 4 июня обратился к гражданам республики с предупреждением, где сообщает, что на территории страны участились случаи фишингового мошенничества, когда создается множество сайтов, похожих на те, где предлагаются услуги по продаже пиццы или другие услуги по общественному питанию. Об этом сообщает на странице правоохранительных органов Молдовы в Facebook.

Согласно информации, преступники создают веб-страницы, похожие на настоящие сайты различных компаний, которые занимаются доставкой еды на заказ, активно продвигая их в поисковиках.

В полиции пояснили, что люди заполняют формы заказа на фейковых сайтах, предоставляют данные карты, а также код безопасности, который получают по SMS для подтверждения транзакции. После чего с их банковских карт снимаются все денежные средства.

В связи с этим, в ведомстве советуют не разглашать никому (даже персоналу банка) личную информацию или данные банковской карты (ее номер и срок действия, трехзначный защитный код, напечатанный на обратной стороне карты, защитный код, который приходит в SMS-сообщении или по электронной почте для проведения транзакции онлайн).