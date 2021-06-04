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В Армении сняли запрет на вскрытие умерших от коронавируса людей

  • 04.06.2021, 19:40,
  • В Мире + Европа Армения
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Армении сняли запрет на вскрытие умерших от коронавируса людейИсполняющий обязанности министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян 3 июня приняла участие в очередном заседании парламента, в ходе которого предложила некоторые поправки в Закон «О медицинской помощи и обслуживания населения». Таким образом, парламент республики во втором и окончательном чтении принял поправки, отменяющие введенный год назад запрет на патологоанатомическое вскрытие скончавшихся от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба парламента Армении.

За принятие соответствующих поправок проголосовали 76 депутатов, восемь парламентариев воздержались.

Напомним, что решение о том, чтобы не проводить в Армении вскрытие умерших от коронавирусной инфекции граждан, было принято 31 марта 2020 года.

Запрет начал действовать с апреля 2020 года, ограничения не касались судебно-медицинских экспертиз. В Минздраве подобный запрет объясняли напряженной эпидемической ситуацией из-за коронавируса. Кроме того, у патологоанатомических служб в Армении тогда не было условий для вскрытия скончавшихся от коронавирусной инфекции.


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