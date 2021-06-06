Глава России встретился с членами мирового инвестиционного сообщества

Президент России Владимир Путин провёл встречу с членами мирового инвестиционного сообщества и иностранных предприятий – создателей сыворотки «Спутник V». Отмечено, что сегодня очень необходимо продвигать выпуск эффективных, доступных вакцин для блокировки распространения коронавирусной инфекции сохранить здоровье, жизнь граждан, передаёт пресс-служба лидера.

В ходе своей речи, глава государства особое внимание уделил и поблагодарил медицинских работников, российских учёных, представителей РФПИ. Российский фонд прямых инвестиций активно участвовал в создании быстрых и высокоточных тест-систем для выявления коронавируса, а также препаратов для лечения данной болезни.

Кроме того, фонд предоставил развитие противокоронавирусной вакцины заграницей: на сегодня она зарегистрирована в 66 государствах с населённостью свыше 3 млрд человек. Лидер страны поблагодарил фармацевтические организации за партнёрство с РФПИ и Научным центром Гамалеи.