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Глава России встретился с членами мирового инвестиционного сообщества

  • 06.06.2021, 12:48,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Глава России встретился с членами мирового инвестиционного сообществаПрезидент России Владимир Путин провёл встречу с членами мирового инвестиционного сообщества и иностранных предприятий – создателей сыворотки «Спутник V». Отмечено, что сегодня очень необходимо продвигать выпуск эффективных, доступных вакцин для блокировки распространения коронавирусной инфекции сохранить здоровье, жизнь граждан, передаёт пресс-служба лидера.

В ходе своей речи, глава государства особое внимание уделил и поблагодарил медицинских работников, российских учёных, представителей РФПИ. Российский фонд прямых инвестиций активно участвовал в создании быстрых и высокоточных тест-систем для выявления коронавируса, а также препаратов для лечения данной болезни.

Кроме того, фонд предоставил развитие противокоронавирусной вакцины заграницей: на сегодня она зарегистрирована в 66 государствах с населённостью свыше 3 млрд человек. Лидер страны поблагодарил фармацевтические организации за партнёрство с РФПИ и Научным центром Гамалеи.

— Уверен, что дальнейшее развитие такой кооперации будет не только взаимовыгодным, но и внесёт значимый вклад в глобальную борьбу с коронавирусом, в целом в развитие мировой науки и фармацевтической промышленности, других высокотехнологичных сфер, — заявил Путин.


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