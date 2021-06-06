Первый вице-президент ЕБРР 7 июня посетит Узбекистан

Под руководством первого вице-президента Европейского банка реконструкции и развития Юргена Ригтеринка в Республику Узбекистан с 7 по 9 июня этого года состоится визит делегации высшего руководства банка для переговоров с властями и представителями бизнеса. Во время визита Ригтеринк проведёт встречу с зампремьерами Узбекистана Сардором Умурзаковым и Джамшидом Кучкаровым в Ташкенте, к которым присоединится новый управляющий руководитель ЕБРР по Центральной Азии Жужанна Харгитай, сообщает пресс-служба банка.

В ходе визита первый вице-президент откроет в Ургенче на западе Узбекистана новый региональный офис ЕБРР. Будут подписаны проекты в отрасли инфраструктуры и финансового сектора, и запущены несколько инициатив, которые будут стремиться к экологически безопасным решениям, и содействовать достижению страной цели приобретения углеродной нейтральности к 2050 году.

Вице-президент также встретится высшим начальством деловых партнёров ЕБРР в Узбекистане, крупными мировыми инвесторами и местными представителями интернациональных финансовых организаций.

Напомним, что на данный момент Европейский банк инвестировал больше 2,4 млрд евро в 97 проектов в экономике Узбекистана.