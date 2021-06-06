Туркменбашинский нефтеперерабатывающий комплекс выпустит новую продукцию

На совещании Кабинета министров Туркменистана президент Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с предоставленной информацией о выпуске нового продукта ТКНПЗ – белой перламутровой полипропиленовой плёнки, которая применяется при упаковке конфетных изделий и подарков. Кроме того, его проинформировали о том, что в комплексе успешно осуществляется выпуск других видов плёнок толщиной в 20, 25 и 30 микрометров, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Особо подчёркнуто, что ТКНПЗ ежегодно будет производить две тысячи тонн перламутровой полипропиленовой плёнки и поставлять его не только на внутренний, но и на внешний рынок. Первая партия готовой продукции запланировано реализовать через товарно-сырьевую биржу страны.

Бердымухамедов отметил, что новый вид высококачественной плёнки будет пользоваться успехом и масштабно применяться в различных экономических секторах Туркменистана. Учитывая данный фактор, он заявил, что необходимо в дальнейшем увеличивать объёмы производства различных нефтехимических продуктов, востребованных у местных и зарубежных клиентов. Туркменский лидер дал поручение расширить ассортимент продукции данной области и активно трудиться для укрепления нефтехимической сферы.