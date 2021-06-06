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В Алматы задержан наркодилер из группы транснационального масштаба

  • 06.06.2021, 12:43,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Алматы задержан наркодилер из группы транснационального масштабаСотрудниками Алматинского КНБ Казахстана пресечена деятельность одного из транснациональных наркокартелей, в который входил житель города Алматы, продававший синтетические наркотики мелкими и крупными партиями, создав себе клиентскую базу через приложения интернет-магазинов используемых в Казахстане. В ходе проведенных оперативно розыскных мероприятий у него обнаружено 1300 грамм наркотического синтетического средства «мефедрон». Об этом сообщили в пресс-службе комитета национальной безопасности Казахстана.

Однозначно, задержанный входил в цепочку транснациональной группы и занимал в ней не последнее место. Наркотики реализовывались тайными закладками. На основании торговли и изъятия наркотических средств в отношении арестованного проводятся следственные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности по статье 297 части 3 УК Республики Казахстан.

По последним данным КНБ Казахстана за 2021 год было задержано 17 человек причастных к незаконному обороту наркотических средств, обнаружено и ликвидировано 5 подпольных предприятий по выпуску синтезированных наркотиков, а также изъято во общей сложности 190 килограмм наркосодержащих средств.


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