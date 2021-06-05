Замглавы МИД Казахстана рассказал о целях создания агентства по биологической безопасности

В Алматы с 1 по 3 июня проходило заседание стран центральноазиатского региона в контексте инициативы ЕС по минимизации химических, биологических, радиологических и ядерных рисков. Участники мероприятия ознакомились с идеей казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева о создании международного агентства по биобезопасности. Об этом Kz.Today сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Замглавы МИД Казахстана Акан Рахметуллин заявил, что цель создания данной структуры - поддержание мира и здоровья населения планеты. В своей деятельности агентство будет руководствоваться конвенцией ООН касательно бактериологического (биологического) и токсинного оружия.

Участники заседания отметили, что присоединение Казахстана к инициативе Евросоюза будет способствовать повышению потенциала регионального взаимодействия. Республика позиционирует себя как сторонник построения мира, свободного от любого вида оружия массового поражения.

Впервые идею создания подобного агентства президент Казахстана озвучил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2020 года.