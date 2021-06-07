В Туркменистане прошла научная конференция, посвящённая Всемирному дню окружающей среды

В столичном Сельскохозяйственном комплексе 5 июня была организована научно-практическая конференция «Государственная политика Президента Туркменистана в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологического благополучия: достигнутые рубежи и задачи», приуроченная ко Всемирному дню защиты охраны окружающей среды. Особо подчёркнуто, что Туркменистан со всей ответственностью относится к решению соответствующих задач ЦУР касательно охраны природы, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Все выступавшие проинформировали участников форума о деятельности страны, направленной на обеспечение охраны экологии и её благополучие, рациональное использование и приумножение природных запасов, преобразование государства в благоухающий край. Особо подчёркнуто то, что заботливое отношение к природе, поддержание её истинного облика и ресурсов для потомков являются основными приоритетными направлениями политики Туркменистана.

Отмечено, что, в соответствии с лесной программой, в стране уже посадили более ста пятнадцати миллионов саженцев. В прошлом году, когда Туркменистан торжественно отмечал 25-летний юбилей нейтрального статуса, было высажено 25 миллионов хвойных, лиственных и фруктовых деревьев. В этом году, как стало известно ранее, в честь 30-летней годовщины независимости будет посажено ещё 30 миллионов деревьев различных сортов саженцев.

Добавим, что в канун всемирного торжества работники подразделений ООН провели в стране экологическую акцию.