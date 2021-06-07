Железнодорожное сообщение между Арменией и Грузией будет восстановлено с 15 июня

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава 7 июня во время пресс-конференции заявила о том, что Грузия и Армения восстанавливают прерванное из-за пандемии коронавируса железнодорожное сообщение. Первый поезд отправится 15 июня из Еревана в Батуми. Об этом сообщает ведущее государственное информационное агентство России ТАСС.

«Это означает, что туристы из нашего союзнического, соседнего государства приедут в Грузию, на наши черноморские курорты, в нашу столицу, в другие туристические места», — сказала Турнава.

Грузия открыла воздушные границы с марта 2021 года, а уже с 1 июня — сухопутные пути со всеми соседями, в том числе и с Арменией. Границы были закрыты с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Теперь граждане любой страны могут въехать в страну через сухопутные и воздушные границы с документом, подтверждающим полный курс вакцинации любым препаратом, и отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за последние 72 часа. Для невакцинированных, пересечение границы возможно также только при отрицательном результате ПЦР-теста, проведенного за последние 72 часа.