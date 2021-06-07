Узбекистан и Таджикистан договорились о проведении первого двустороннего форума в Бохтаре

Руководитель узбекского МИВТ Сардор Умурзаков 5 июня в Душанбе провёл продуктивные переговоры с главами таджикских ведомства промышленности Шерали Кабиром и министерства торговли Завки Завкизода. Обсуждены актуальные вопросы, связанные с проведением первого узбеко-таджикского форума в Бохтаре. Стороны озвучили свои планы касательно организации соответствующих встреч представителей официальных и деловых кругов государств в форматах «B2B» и «G2B» в рамках предстоящего симпозиума, сообщает пресс-служба министерства инвестиций Узбекистана.

Было отмечено, что за 4 месяца 2021 года взаимный товарообмен между странами вырос на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это, в свою очередь, является наглядным доказательством тому, что стороны активно расширяют двустороннее взаимовыгодное сотрудничество в нескольких экономических областях. Чиновники пришли к договорённости о дальнейшем развитии отношений в таких новых секторах, как электротехника, текстильная и кожевенно-обувная отрасль, фармацевтика и продовольственные товары.

В конце беседы политики пришли к единому мнению создать рабочую группу, в которой будут состоять председатели соответствующих министерств обеих республик. Они будут заниматься разработкой новых общих проектов на основании разбора конкурентных способностей отраслей стран и различных предложений по дальнейшему укреплению торгово-экономического и транспортно-логистического партнёрства.