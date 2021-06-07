Молдавский экс-президент отметил важность сохранения многовековой дружбы народов Молдовы и России

Председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон 6 июня выступил с посланием по случаю Дня русского языка, учреждённого ООН в честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Додон отметил, что для Молдовы эти даты играют большую роль в общественной и культурной жизни, поскольку русский является языком межнационального общения в стране, где треть населения русскоязычные. Об этом сообщает пресс-служба ПСРМ.

По словам бывшего президента, именно на молдавской земле в 1820–1823 годах Пушкин написал ряд своих произведений и приступил к работе над поэмой «Евгений Онегин».

Отметим, что стихи великого русского классика Александра Сергеевича Пушкина 6 июня, в день его рождения, звучали по всему миру, в том числе и в Молдове. Памятные мероприятия и пушкинские чтения прошли по всей стране, не стали исключением кишиневский Дом-музей поэта, а также его филиал в селе Долна.

Так, столичный Дом-музей Пушкина отметил 222-летие целым рядом мероприятий, центром которых стала выставка «Старый Кишинев в картинах Вячеслава Игнатенко».