В Казахстане введены дополнительные меры для нарушителей режима самоизоляции

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Казахстана 7 июня сообщил об утверждении дополнительных санитарных правил, предусматривающих неукоснительный режим изоляции для больных и контактных лиц КВИ. За нарушение режима будет применено административное наказание в виде штрафа.

В сообщении отмечается, что новый порядок вступает в силу с 10 июня. В соответствии с приказом минздрава нарушителей предписаний самоизоляции будут выявлять при помощи современной платформы «Ashuq». Данные системы послужат подтверждением фактора фиксации посещения лиц с «красным» статусом общественных мест, имеющихся в базе «Ashuq».

Свидетельство того, что инфицированный человек, который должен находиться на карантине не соблюдает требования будет причиной для возбуждения дела об административном правонарушении. Гражданину, заведомо знающему о своём диагнозе и создавшему угрозу заражения окружающих людей грозит наказание в виде штрафа размером 30 МРП или 85 510 тенге (200 долларов).

Информация с платформы «Ashuq» сохраняется в единой системе министерства цифрового развития.