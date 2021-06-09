﻿ Сельскохозяйственный университет Туркменистана принял участие в семинаре ШОС в аграрной области » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 13:59 – Япония подарит Армении 51 машину «Скорой помощи» 
  • 20:44 – Хотелось бы видеть сотрудничество между нашими странами более глубоким и обширным | Президент Армении в Нур-Султане 
  • 13:59 – Япония подарит Армении 51 машину «Скорой помощи» 
  • 13:59 – Япония подарит Армении 51 машину «Скорой помощи» 
  • 10:48 – Названы лауреаты самой престижной кинопремии мира 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Сельскохозяйственный университет Туркменистана принял участие в семинаре ШОС в аграрной области

  • 09.06.2021, 09:22,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Сельскохозяйственный университет Туркменистана принял участие в семинаре ШОС в аграрной областиПреподавательский состав Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова в период с 25 мая по 8 июня принял участие в семинаре «Сотрудничество стран-членов ШОС в сфере сельского хозяйства и сокращения масштабов нищеты», прошедшем в онлайн-режиме. Мероприятие было организовано центром международного обмена Демонстрационной зоны высоких сельхозтехнологий Янлин. Преподаватель кафедры сельхозмашин туркменского университета Эсенмырат Шагулыев рассказал редакции CentralAsia.news об участии отечественных профессоров и научно-образовательных деятелей в лекциях и экскурсиях семинара.

Особо подчёркнуто, что в рамках научно-практического проекта прочитаны 13 лекций, проведены 1 семинар, 1 симпозиум и 2 онлайн-экскурсии, где туркменские и китайские докладчики ознакомили всех участников с опытом Китая в различных сферах.Сельскохозяйственный университет Туркменистана принял участие в семинаре ШОС в аграрной области

Главными темами лекций стали разработка сельхозпродукции и строительство производственной цепочки, модель развития коллективной экономики в сельских районах, агропромышленное развитие и международное сотрудничество в области борьбы с бедностью, опыт и история противостояние коронавирусу в КНР и многие другие.

Напоминаем, что туркменское государство активно сотрудничает с ассоциацией ШОС по таким приоритетным направлениям, как научные обмены и взаимодействие по линии здравоохранения и медицины, помощь в  интеграционных процессах экономики, в том числе, через транспортно-транзитные и энергетические проекты, а также расширение культурно-гуманитарных отношений на платформе организации.


  •   Просмотров Сегодня: 65

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Министры иностранных дел Туркменистана и Кыргызстана провели онлайн-переговоры
    » Туркменистан и Индия расширят сотрудничество в сфере образования
    » Туркменистан принял участие в открытии региональной конференции ФАО
    » Обязательства и правовые аспекты обсудили представители Туркменистана и ВТО
    » Бизнесмены Туркменистана намерены повысить качество мясной продукции
    » Туркменистан принял участие в мероприятии Межпарламентского союза
    » Делегация Туркменистана поучаствовала в международном семинаре во Франции
    » Туркменские аграрии ознакомились с опытом зарубежных сельхозпроизводителей
    » В Армении прошёл семинар для сотрудников парламентов стран Восточного партнёрства
    » В Батуми начал работу трехдневный семинар Парламентской ассамблеи НАТО «Роуз-Рос»
    » В Телави откроется первый в Грузии высший профессиональный колледж
    » В сельском хозяйстве нужно больше инноваций — Овик Араамян
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Министр иностранных дел Таджикистана принял главу минэнерго Ирана

    • 14:15
    • 62
    • 0

    Япония подарит Армении 51 машину «Скорой помощи»

    • 13:59
    • 50
    • 0

    Представители стран-членов ОДКБ в Москве обсудили развитие сил и средств радиоэлектронной борьбы

    • 11:26
    • 58
    • 0

    Сельскохозяйственный университет Туркменистана принял участие в семинаре ШОС в аграрной области

    • 09:22
    • 65
    • 0

    Глава Совета Федерации провела церемонию в честь Дня социального работника

    • 09:18
    • 67
    • 0

    Президент Молдавии Майя Санду создала независимый антикоррупционный комитет

    • 17:35
    • 50
    • 0

    ЕБРР выделит кредит на 70 миллионов долларов на улучшение водоснабжения в Наманганской области

    • 16:04
    • 33
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 66072
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 60883
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 60397
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 53782
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 48974
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 43175
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 41558
    • 0

    Япония подарит Армении 51 машину «Скорой помощи»

    • 13:59
    • 50
    • 0

    Юрген Ригтеринк отметил положительные результаты крупных реформ в Узбекистане

    • 15:29
    • 36
    • 0

    В 2021 году в столице Казахстана запланировано сдать 10 тысяч социальных квартир

    • 15:32
    • 42
    • 0

    ЕБРР выделит кредит на 70 миллионов долларов на улучшение водоснабжения в Наманганской области

    • 16:04
    • 33
    • 0

    Представители стран-членов ОДКБ в Москве обсудили развитие сил и средств радиоэлектронной борьбы

    • 11:26
    • 58
    • 0

    Президент Молдавии Майя Санду создала независимый антикоррупционный комитет

    • 17:35
    • 50
    • 0

    Министр иностранных дел Таджикистана принял главу минэнерго Ирана

    • 14:15
    • 62
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА