Сельскохозяйственный университет Туркменистана принял участие в семинаре ШОС в аграрной области

Преподавательский состав Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова в период с 25 мая по 8 июня принял участие в семинаре «Сотрудничество стран-членов ШОС в сфере сельского хозяйства и сокращения масштабов нищеты», прошедшем в онлайн-режиме. Мероприятие было организовано центром международного обмена Демонстрационной зоны высоких сельхозтехнологий Янлин. Преподаватель кафедры сельхозмашин туркменского университета Эсенмырат Шагулыев рассказал редакции CentralAsia.news об участии отечественных профессоров и научно-образовательных деятелей в лекциях и экскурсиях семинара.

Особо подчёркнуто, что в рамках научно-практического проекта прочитаны 13 лекций, проведены 1 семинар, 1 симпозиум и 2 онлайн-экскурсии, где туркменские и китайские докладчики ознакомили всех участников с опытом Китая в различных сферах.

Главными темами лекций стали разработка сельхозпродукции и строительство производственной цепочки, модель развития коллективной экономики в сельских районах, агропромышленное развитие и международное сотрудничество в области борьбы с бедностью, опыт и история противостояние коронавирусу в КНР и многие другие.

Напоминаем, что туркменское государство активно сотрудничает с ассоциацией ШОС по таким приоритетным направлениям, как научные обмены и взаимодействие по линии здравоохранения и медицины, помощь в интеграционных процессах экономики, в том числе, через транспортно-транзитные и энергетические проекты, а также расширение культурно-гуманитарных отношений на платформе организации.