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Глава Совета Федерации провела церемонию в честь Дня социального работника

  • 09.06.2021, 09:18,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Глава Совета Федерации провела церемонию в честь Дня социального работникаГлава Совфеда Валентина Матвиенко 8 июня организовала церемонию награждения лучших сотрудников социальной сферы, которая посвящена Дню социального работника и 30-летию социальной службы. В ходе мероприятия были награждены сотрудники регионов России, включая из Бурятии, Ингушетии, Воронежской, Калининградской, Оренбургской, Псковской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, передаёт пресс-служба СФ.

В ходе своей речи Матвиенко заявила, что сенаторы России продолжат поддержку сферы, чтобы улучшался не только статус, но и качество жизни соцработника.

— Вы выбрали для себя нелёгкую профессию. Помогать людям – это не работа, это образ жизни, это постоянная самоотдача, — сказала глава Совета Федерации.

Отмечено, что за последние несколько лет выросло количество видов ведомств социальных услуг, до полумиллиона вырос корпус работников социальной сферы, улучшилась и разнообразилась их профессиональная квалификация. Значительно преобразилась законодательная база.

При открытии выставки «Социальная служба. 30 лет», подчёркнуто, что в стенах СФ представлены истории работников социальной сферы из различных регионов Российской Федерации.


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