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Министр иностранных дел Таджикистана принял главу минэнерго Ирана

  • 09.06.2021, 14:15,
  • Китай и Центральная Азия Иран
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Министр иностранных дел Таджикистана принял главу минэнерго ИранаРуководитель дипведомства Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин 8 июня принял министра энергетики Ирана Резу Ардаканияна. Они провели переговоры на тему расширения двустороннего партнёрства в ближайшем будущем. Об этом сообщила пресс-служба МИД Таджикистана.

Иранский чиновник заявил о заинтересованности Тегерана в укреплении политических связей с центральноазиатской республикой. Мухриддин, в свою очередь, отметил важность укрепления сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Стороны также заострили внимание на важности работы межпарламентской группы дружбы двух государств. Госслужащие указали на необходимость расширения потенциала взаимодействия в рамках международных организаций.

Напомним, что министр энергетики Ирана прибыл в Душанбе с целью участия в 14-м заседании таджикско-иранской совместной комиссии по вопросам партнёрства в экономической сфере. Он посетил Таджикистан в составе правительственной комиссии ИРИ.

Вчера, 8 июня, представители исполнительных органов стран подписали меморандум о взаимопонимании.


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