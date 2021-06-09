Министр иностранных дел Таджикистана принял главу минэнерго Ирана

Руководитель дипведомства Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин 8 июня принял министра энергетики Ирана Резу Ардаканияна. Они провели переговоры на тему расширения двустороннего партнёрства в ближайшем будущем. Об этом сообщила пресс-служба МИД Таджикистана.

Иранский чиновник заявил о заинтересованности Тегерана в укреплении политических связей с центральноазиатской республикой. Мухриддин, в свою очередь, отметил важность укрепления сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Стороны также заострили внимание на важности работы межпарламентской группы дружбы двух государств. Госслужащие указали на необходимость расширения потенциала взаимодействия в рамках международных организаций.

Напомним, что министр энергетики Ирана прибыл в Душанбе с целью участия в 14-м заседании таджикско-иранской совместной комиссии по вопросам партнёрства в экономической сфере. Он посетил Таджикистан в составе правительственной комиссии ИРИ.

Вчера, 8 июня, представители исполнительных органов стран подписали меморандум о взаимопонимании.