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Представители стран-членов ОДКБ в Москве обсудили развитие сил и средств радиоэлектронной борьбы

  • 09.06.2021, 11:26,
  • В Мире + Европа
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Представители стран-членов ОДКБ в Москве обсудили развитие сил и средств радиоэлектронной борьбыВ Москве 4 июня состоялось собрание рабочей группы при Совете министров обороны стран-членов ОДКБ. Главной темой обсуждения стало развитие сил и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом FMG.NEWS сообщила пресс-служба Организации.   

В совещании участвовали представители оборонных ведомств Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Армении, Белоруссии и РФ.

Руководитель Объединённого штаба государств-участников ОДКБ Анатолий Сидоров обратил внимание, что данная рабочая группа сформирована с целью объединения усилий структур военного управления, научно-исследовательских учреждений и промышленных предприятий по вопросам РЭБ. Ее деятельность направлена на увеличение результативности применения системы коллективной безопасности республик-членов Организации.

Участники мероприятия заслушали доклады замначальника центра планирования применения и подготовки войск стран-участниц ОДКБ и представителя штаба ВДВ России. Они проинформировали о развитии силового потенциала, а также о выделяемых силах и средствах радиоэлектронного противодействия для Организации.

Кроме этого, стороны обсудили возможности обучения специалистов РЭБ вооружённых сил государств-членов ОДКБ в учебных заведениях Минобороны РФ.    


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